Depuis 2016, les Shadow Wings 3 représentent le haut de gamme de la ventilation chez be quiet. Déclinée en plusieurs tailles et différentes révisions, cette série de ventilateurs se classe parmi les meilleures en termes de dégagement de bruit ! Mais voilà, ces dernières années la concurrence est rude dans le milieu, il fallait donc se renouveler. Et nous avons eu la primeur, avec d'autres confrères, de découvrir les Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4 !

Le Silent Wings 4 et son bundle

Du côté des nouveautés, nous avons donc cette gamme Pro qui fait son apparition. Chaque version sera disponible en 120 ou 140 mm. La série classique propose trois déclinaisons : le Silent Wings, Silent Wings PWM et les Silent Wings High-Speed (jusqu'à 2500 tr/min pour la version 120 mm). La série Pro n'est disponible qu'en une seule version de 120 ou 140 mm. Elle intègre par contre un switch permettant de choisir trois modes de fonctionnement : Medium, HS ou UHS qui permettra à la version de 120 mm de tourner jusqu'à 3000 tr/min.

Bundle et spécificité du Silent Wings Pro 4

La marque choisit le PBT, renforcé par de la fibre de verre, pour ses ailettes. Ce composite permet de réduire la distance cadre / ailettes et de gagner en pression, tout en limitant les déformations en cas d'usage intensif d'après be quiet!. La finition reste sobre, avec la robe noire à laquelle la marque nous a habitués. Les fixations du ventilateur sont améliorées sur chacune des versions, et la série Pro profite de plus d'attention avec un câble tressé et un connecteur 4 pins retravaillé.

Côté fonction, les Silent Wings classiques seront optimisés pour travailler dans nos boîtiers, avec des fixations livrées dans cette optique. Les Pro, ont un cadre qui leur permet plus de polyvalence et reçoivent en plus des fixations adaptées aux radiateurs de WC.

Concernant les disponibilités, vous devriez pouvoir mettre la main dessus courant juillet. Les tarifs pour le moins élevés sont de 23,90 € pour les Silent Wings 4 120, 24,90 € pour les 140 mm. Les Silent Wings Pro 4 sont annoncés à 31,90 € en 120 mm et 32,90 € en 140. Tous sont accompagnés d'une garantie de 5 ans.