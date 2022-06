Les clients de TSMC vont potentiellement devoir dégainer encore plus de thunes et plus rapidement

C'est une rumeur, mais elle vient directement de Taiwan et d'un paquet de médias locaux. Tous se sont accordés pour dire qu'une nouvelle hausse des prix se profile à l'horizon de 2023 chez le fondeur TSMC, elle s'appliquerait bien évidemment aux nouveaux clients, mais également à certains clients existants. La moyenne du chiffre qui circule est de 10 % ! Naturellement, on ne connaitra probablement jamais le fin mot de l'histoire concernant le niveau réel de la hausse, la clientèle et les procédés concernés, TSMC n'ayant pas pour habitude de confirmer ce genre d'information et encore moins de donner des noms.

Mais ce n'est pas tout ! Les clients de du fondeur devront a priori désormais également s'habituer à payer leurs factures plus rapidement, à savoir en 15 jours au lieu de 30 ! Cette nouvelle contrainte aurait pour but d'éviter à la compagnie de se retrouver avec des quantités importantes de puces terminées sur les bras, pendant que le client soumis à un marché en berne cherche à liquider son trop gros inventaire à des tarifs normaux potentiellement fortement réduits.

Certains estiment que cette nouvelle hausse est déjà une forte indication que la capacité de production du fondeur restera plutôt serrée l'année prochaine. Mais il ne faut pas non plus oublier que les dépenses de TSMC n'ont jamais été aussi importantes qu'elles le sont en ce moment. Entre la recherche et développement, les multiples grands projets de construction et d'expansion au Japon, aux USA et à domicile, et les hausses des prix des matières premières, son compte épargne prend naturellement très cher, et ce en dépit des résultats fantastiques de l'entreprise ! Ainsi, ses réserves ont déjà baissé de 23 % depuis l'été dernier. Rappelons tout de même que TSMC a prévu d'investir pas moins de 44 milliards de dollars rien qu'en 2022, ce qui est significatif.

En revanche, que TSMC puisse ainsi dicter sans difficulté aucune (on l'imagine) ses termes à ses clients met encore une fois bien en évidence son emprise sur ce marché. Ainsi, ce n'est peut-être pas tant que TSMC a à tout prix besoin d'augmenter ses tarifs et de réduire les délais de paiement pour survivre, mais plutôt qu'il le fait parce qu'il peut le faire, tout simplement...Ah, les joies d'avoir le monopole ! (Source)