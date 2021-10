La possibilité de faire tourner des applications Android, en virtualisant avec Hyper-V un environnement Android basé sur l'Android Open Source Project, était l'une des grandes promesses de Windows 11. Manque de pot, le projet ambitieux a fait l'objet d'un retard et la fonctionnalité n'avait donc malheureusement pas accompagné le lancement de la nouvelle version de l'OS début octobre. Ça finira évidemment par arriver, tôt ou tard, même si l'on ne sait pas encore exactement quand ni sous quelle forme.

En attendant, le travail et l'exploitation des insiders continuent de plus belle derrière les rideaux. Le sous-système Android de Windows indispensable pour ce fonctionnement est publié et visible sur le Store de Microsoft depuis septembre, les Insiders peuvent désormais y accéder depuis les dernières builds du canal bêta. La dernière en date leur apporte à présent aussi enfin les applications Android, qu'ils pourront obtenir en téléchargeant d'abord l'AppStore d'Amazon ou directement sur le store de Microsoft.

En tout, les testeurs auront à leur disposition pour l'instant seulement une cinquantaine d'applications différentes pour commencer à expérimenter avec la chose. D'autres arriveront au fil des prochains mois au gré des mises à jour. Hélas, la Raymonde n'avait pas été en mesure d'obtenir le feu vert pour l'exploitation du Play Store de Google et de ses services, seuls l'AppStore d'Amazon et son offre (naturellement assez réduite par rapport à Google) seront compatibles et proposeront des applications pouvant fonctionner sous W11. Si vous êtes tenté de rejoindre l'expérience dès maintenant avant les autres, il faudra se conformer à plusieurs exigences : activer la virtualisation dans le BIOS, avoir installé au moins une build 22000.xxx ou plus récent, être un insider, avoir un compte Amazon US et virtuellement déménager votre PC aux USA. (Source)