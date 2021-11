C'est aujourd'hui que nous sommes censés faire les affaires du siècle (enfin tout du moins de la fin d'année). En anticipant également l'arrivée d'un Cyber Monday ce lundi, nous allons recenser dans ce billet les plans que nous croisons durant ce week-end.

Si vous cherchez un petit upgrade en mATX sympa et musclé, Cdiscount propose le combo 5800X + Gigabyte B550M Aorus Elite à 389,99 €.

La RAM n'est pas comprise dans le lot, mais vous pouvez trouver un lot de 16 Go de DDR4 3600 C17 chez ce revendeur. Il s'agit d'un kit de 2x8 Go de Kingston Fury Beast, soldé à 62,99 €

Et le stockage se trouve par là, avec un WD Black SN750 de 500 Go à seulement 51,99 €. Grâce à son contrôleur triple-core ARM et ses puces TLC 64 couches maison, il peut moulinet en séquentiels jusqu'à 3430 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture. Son endurance est de 300 To sur 5 ans (ou 5 ans de garantie si vous préférez). Là encore c'est chez Cdiscount, ou Amazon si vous préférez.

Vous êtes peut-être à la recherche d'un disque dur plus classique pour votre NAS ? Ça tombe bien, l'IronWolf NAS de 4To passe sous les 95 €. Le modèle tournera à 5900 tr/min et dispose d'un cache de 64 Mo. Les débits annoncés sont de l'ordre de 180 Mo/s, et son prix passe à 92,99, soit une économie de 17 balles ! Le lien est juste là, s'il vous en faut un, ou plusieurs d'ailleurs.

C'est bien beau tous ces composants, mais il faut bien alimenter tout ça ? Pourquoi pas avec un bloc Corsair RM750, modulaire et certifié 80 Plus Gold ? On le trouve à moins de 90 € actuellement chez Cdiscount. Affiché à 84,99 € (soit 15€ de moins que d'ordinaire), on trouvera difficilement mieux dans ces conditions. N'hésitez pas trop longtemps, notre lien est juste en dessous.

On fera une petite économie sur un mulot de bonne facture aujourd'hui ! La Logitech G Pro X SuperLight est à moins de 100 € chez Amazon. La belle embarque le capteur HERO 25K qui fuse à plus de 25 000 PPP, les boutons programmables, une autonomie annoncée de 70 heures et surtout un poids de 63g seulement ! à 99,99 €, pourquoi vous hésitez encore ? Notre lien est juste là.