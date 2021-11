no ragotz

Les rouges sont chauds en ce mois de novembre. Alors que son concurrent a dévoilé son premier driver du mois, AMD en est à sa 3è version en 18 jours ! Les Adrenalin 21.11.3, la nomenclature est simple et très bien pensée ceci dit, sont là pour offrir le meilleur support possible à MS Flight Simulator GOTY, Farming Simulator 22, et ajoutent de nouvelles extensions Vulkan dont vous trouverez le nom ci-dessous.

VK_EXT_primitive_topology_list_restart VK_KHR_format_feature_flags2 VK_EXT_pageable_device_local_memory VK_KHR_dynamic_rendering VK_EXT_ycbcr_image_arrays VK_EXT_border_color_swizzle VK_EXT_image_view_min_lod VK_EXT_index_type_uint8

Trois bugs sont corrigés, un qui concerne BF2042 dont vous trouverez un test CDH, et pour lequel le jeu cesse de répondre sur des cartes graphiques telles que la RX 6900 XT. Le second touche DayZ, du stuttering et des perfs faméliques peuvent toucher certaines RX 5700 XT. Enfin, une consommation d'espace disque anormalement élevée par le dossier Multimedia Athena Dumps.