Colorful lance une série de cartes graphiques nommée iGame Customization. Elle comprend 4 références qui ont toutes, a priori, le même point commun : elles arborent un look qui rappelle les Founders Edition, avec deux moulins traversants et inversés, mais sans voir les ailettes ni le design en V des FE, le tout étant caché sous la carlingue. Ça y ressemble forcément par le principe de ventilation, mais ça s'arrête là.

En effet, le terme customization implique... une customisation de la carte. Où se situe-t-elle ? La backplate, longue et plane, accueille deux skins aimantées, une en alu brossé et l'autre en alu blanc. Sur ces deux backplates, vous pourrez y coller des stickers Vultune, leur donnant un look ninja original, faut juste aimer le style ou se satisfaire du sobre mais élégant aluminium. De plus il y a un bandeau LED aRGB qui fait le tour du radiateur.

Les 4 cartes sont des versions LHR, et elles incorporent le GA104-400 de la RTX 3070 Ti, le GA104-302 de la RTX 3070, le GA104-202 de la RTX 3060 Ti et enfin le GA106-302 de la RTX 3060. Les fréquences en boost sont quelque peu gonflées par rapport aux préconisations NVIDIA, mais pas de quoi se faire sauter le string, avec un gain en fréquence (et donc pas forcément au final ingame) allant de + 1.7 % pour la RTX 3070 Ti à +3.5 % pour la RTX 3070. Mais un look atypique customisé, oui !