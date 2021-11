Les Windows depuis plus de 15 ans y ont glissé dessus sans le remarquer, la Raymonde a même tenté de faire une application qui devait le faire oublier, et pourtant, il est toujours là, c'est le Media Player. Triste comme match de foot district ou de 4e série en ovalie, le soft n'a pas su évoluer, Microsoft préférant concentrer ses efforts sur "Films et TV", et adjoindre d'autres solutions pour l'audio comme "groove Musique". Mais Media Player continue de centraliser tout type de média à lire, plutôt que passer par moult applis qui ne font guère mieux.

On ne sait pas s'il y aura des ajouts techniques, mais Microsoft déploie un gros lifting de Media Player chez les insiders de Windows 11, afin de faire correspondre les styles, old school et contemporain de l'OS et du soft. D'ailleurs cette annonce entraine de facto la mort de "Groove Musique", les collections ouvertes et enregistrées migreront de l'une vers l'autre. L'accessibilité sera revue, déclencher une fonctionnalité était aussi instinctif et naturel que les faux ongles de Nico dans ses soirées Drag. Est-ce que le géant saura par exemple corriger des choses insensées, comme l'impossibilité de faire du pas-à-pas d'image en plein écran exclusif, une fonction d'une grande simplicité chez VLC par exemple ? On le saura bientôt !