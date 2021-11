Dans le domaine du clavier mécanique, la couronne du plus connu revient sans nul doute à Cherry, donc les switchs de différentes couleurs ravissent les amateurs de sensations de touches premium. Cependant, il est possible de faire encore un cran au-dessus en gamme avec les switchs Topre, qui offrent une précision de frappe similaire au activateurs mécanique, sans pour autant abandonner la non-linéarité des dômes des membranes classiques, le tout sans la discontinuité des MX Brown ou Blue concurrents. Comment tout cela fonctionne-t-il ? Par une activation électrostatique, mon cher Jamy, un dispositif encore plus coûteux pour vos chers trukatouches.

Dans le domaine, le Happy Hacking KeyBoard (HHKB) est une institution ; à tel point que le périphérique est déjà passé nous faire un coucou sur le Comptoir. Or, ce mois-ci, la firme a décidé de célébrer ses 25 ans, l’occasion de sortir une version limitée de son produit phare : le Hybrid Type-S. À la base, il ne s’agit « que » d’une version Bluetooth 4.2 et USB Type-C du HHKB — reprenant donc le qwerty modifié sauce 60 % emblématique de la firme —, qui revêt pour l’occasion une robe blanche Mac Os Snow Leopard (en sus du noir et du ambré style vintage/IBM préexistant) et une touche Fn supplémentaire revisitée. Limité à 250 exemplaires pour notre vieux continent, ce HHKB ne fait par contre par l’impasse sur son fonctionnement... à pile (2xAA, officiellement pour 3 mois de tapotage), les switchs DIP intégré à même le PCB, et ne rajoute pas non plus de rétroéclairage : une pilule difficile à avaler vu le tarif, le Topre et la fabrication japonaise ne justifiant pas tout.

Étonnement, le MSRP final est annoncé à 320 €, un montant « faible » comparé aux 340 € de la série originale Netflix. Pour autant la limitation à 250 exemplaires en Europe pourra être le prétexte idéal pour remonter encore un peu le prix de revente de ce HHKB. Et sinon, qu’en est-il de la disponibilité de switchs de rechange, par exemple pour ajouter un peu de couleur au bousin ?