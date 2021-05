Voici la nouvelle source de fuites et rumeurs ces derniers temps chez les rouges : l'analyse par la communauté des brevets déposés par le fabricant ces dernières années. Il faut dire qu'ils sont intéressants pour comprendre les travaux de R&D d'une entreprise, bien qu'ils ne soient pas obligés d'aboutir sur une réalisation commerciale par la suite. Néanmoins, notre rumeur du jour reste intéressante et suscite l'attention, car elle évoque les avancées d'AMD sur l'utilisation de technologies de Super Sampling pour la génération d'image. Publié en novembre 2019, il ne parvient à nous qu'aujourd'hui, puisque les brevets sont publiés automatiquement au bout de 18 mois au grand maximum, et nous n'aurons le droit qu'au texte, les images n'étant pas publiées à l'heure actuelle.

Dans les grandes lignes, l'outil se servirait de réseaux de neurones divisés en deux grandes catégories : les traitements linéaires et non linéaires de l'image. Ainsi, AMD proposerait une méthode plus efficace visuellement, avec des images moins floues, avec moins d'artéfacts et une meilleure gestion des couleurs. Autre gros avantage, il serait possible d'implémenter ce procédé sur différents types de processeurs et d'unités de calculs, ne limitant pas une telle technologie aux simples cartes de toute dernière génération. Cela permet surtout à l'avenir de prévoir un chiplet complètement dédié à cette tâche, ce qui s'associe trop parfaitement pour que ce soit vrai avec l'autre rumeur des GPU à chiplets chez les rouges.

Ne soyons pas trop sceptiques cependant, car un brevet reste quelque chose d'un minimum sérieux, et même si ce n'est pas pour tout de suite que certaines technologies seront employées, il reste possible que cela représentera le futur. En attendant, cela ne nous donne aucune date ou garantie sur le FidelityFX Super Resolution (FSR), même si cela confirme certains ragots d'il y a quelques jours. (source : US Patent & Trade Office)