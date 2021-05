La DDR5 ne devrait pas manquer 2021, en tout cas les annonces faites en cette période le laissent penser. GeIL, peu connu en France, mais pourtant vieille marque ayant une grosse réputation aux USA, sera au rendez-vous de la DDR5 pour Q4 2021, et pas en dilettante ! La firme aura des kits solides, avec des fréquences élevées, mixant des latences serrées, pour ce type de RAM où certains annoncent des cas 50 !

Pour débuter, ce seront des modules de 16 et/ou 32 Go pièce, vendus à l'unité ou en kits allant jusqu'à 128 Go via 4 sticks de 32. Pour mémoire, l'ECC sera intégré aux barrettes, grande première pour de la mémoire grand public RAM, et la régulation se fera via une puce intégrée également Power Management IC. Pour voir la gamme, il faut mater le truc juste en dessous, avec un i.

• DDR5 4800 cas 40-40-40 à 1.1 V

• DDR5 6000 cas 32-36-36

• DDR5 6400 cas 32-36-36

• DDR5 6800 cas 36-44-44

• DDR5 7200 cas 36-44-44

Comme vous pouvez le voir, le choix sera vaste, la plage de fréquences étant large, avec des kits certainement bien binnés, il restera à voir quelle combinaison donne les meilleurs résultats. Pour l'anecdote, on retrouvera toutes ces références avec RGB, mais aussi sans RGB, pour ceux qui veulent de la sobriété. La bonne nouvelle, c'est que les marques plus connues en Europe devraient proposer le même type de catalogue.