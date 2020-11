S’il y a une chose dont NVIDIA peut se vanter par rapport à son concurrent rouge, c’est bien son écosystème. En effet, au fil des années, des budgets en projets de recherches et en R&D, le caméléon a su nouer des partenariats avec les professionnels et leur fournir un support d’exécution bien fini et adapté.

La meilleure illustration de cela réside dans CUDA, leur langage de programmation de calcul généraliste déporté sur carte graphique — ou « GPGPU », dans le milieu — qui, bien que fermé et donc réservé à l’utilisation sur carte NVIDIA seule, est extrêmement populaire. Il faut dire qu’en dépit des efforts d’AMD, les alternatives OpenCL se montrent encore plus fragiles (et plus d’être moins performantes sur les cartes vertes).

Suivant l’application, les gains peuvent être colossaux... ou l’opération contre-productive

Du coup, du côté d’Intel, qui prépare son arrivée sur les datacenters en tant qu’accélérateur graphique, les neurones bouillonnent dans les têtes... si fort qu’un projet en est sorti : ZLUDA, pour « Zero Latency (C)UDA », consistant à faire fonctionner les applications CUDA sur les iGPU de la firme (UHD 630 et supérieur, Xe en ligne de mire !) avec des performances proches d’une exécution native. Pour cela, le GPU se fait passer pour un petit GPU vert (voir ce résultat GeekBench), ce qui permet de bénéficier des optimisations effectuées pour les cartes NVIDIA. Malin ? Oui, mais les cartes du fondeur de Santa Clara n’ont pas les mêmes caractéristiques que les GeForce et autres A100 : parfois, le résultat est 25 % plus lent que sur l’implémentation OpenCL, du fait de fonctions CUDA à émuler en software ! De plus, ce projet n’en n’est qu’au stade de la preuve de concept : toutes les applications sont loin d’être compatibles, et il n’est même pas dit que les bleus le conserve à court ou moyen terme. En attendant, le code est bien là et ouvert, si jamais cela vous intéresse. (Source : Phoronix)