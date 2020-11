Écrit par Thierry C. | 25 Novembre 2020 à 23h09 | 193 bims

Bon plan • Kit upgrade Ryzen 5 2600 et Asus TUF B450-Plus Gaming à 229,46 €

Il est vrai que les Ryzen 5000 sont apparus, mais nous n'avons pas tous le budget. Et si vous êtes l'informaticien de la famille, il y a fort à parier que l'on vous a demandé une config gaming pour pas trop cher. Vous savez, ce pas trop cher qui en temps normal vous permet tout juste de faire tourner le Solitaire en 720p toute les options au minimum !

Materiel.net peut vous sauver la mise avec un combo processeur + carte mère qui tiendra le choc, sous les 230 € (hors frais de livraison). Le kit d'upgrade Ryzen 5 2600 (qu'on ne présente plus) et son Asus TUF B450-Plus Gaming bénéficie d'une remise de 15% avec le code GOASUS, ce qui nous donne un bon 229,46 € l'ensemble. On gagne ainsi une douzaine d'euros sur le prix au détail, les frais de port étant de 8,95 €. Si l'offre vous intéresse, notre lien est juste en dessous.