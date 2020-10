La mise à jour 20H2 de Windows 10 est enfin disponible depuis hier, cependant cela ne veut pas dire que l'équipe Insider de Microsoft va pouvoir se reposer. En effet, l'OS trace son bout de chemin puisque le système de développement continu ne s'arrête pas à chaque sortie, car il faudra guetter les bugs non détectés et poursuivre l'élaboration des nouvelles fonctionnalités.

Cette semaine la liste est d'ailleurs solide, avec pour commencer quelques révisions de l'interface. Les applications UWP de Microsoft voient leur style de chargement évoluer, qui ne prennent donc plus la couleur de votre interface, mais la tonalité du thème clair/sombre que vous utilisez. Cela permet d'apporter plus de cohérence par rapport à vos choix de thème, par contre cela donne un ton moins coloré. L'impact sera donc variable selon les goûts… et les couleurs.

Outre nouveauté, l'outil de défragmentation des disques s'invite dans la nouvelle page de paramètre dédiée au matériel de stockage. Comme à l'ancienne, il dispose d'un mode simple et d'un mode avancé, permettant de gérer tous les volumes, même ceux qui sont cachés. De nombreux correctifs ont été apportés sur cette build, la liste est très longue encore - comme la semaine dernière - et quelques nouveaux bugs sont apparus, comme d'habitude. Mais il est intéressant de voir que les choses s'améliorent de ce côté, car la détection et la correction des problèmes deviennent de plus en plus efficaces.

La note de mise à jour complète est disponible sur le devblogs de Windows 10

La situation a bien changé chez Microsoft ces derniers mois...