Cette semaine, Microsoft fait dans la petite sortie pour sa build 20201, qui ressemble plus à un simple patch pour pallier des problèmes qui datent de longue date. Ce sera donc une présentation brève cette fois, à l'inverse des dernières builds qui ont été plutôt chargées en nouveautés. Regardons donc de plus près ce que nous a concocté la Raymonde, afin de faire disparaitre certains bugs.

Dans les corrections attendues, nous pouvons voir que les soucis de compatibilité entre les jeux Microsoft et l'Easy Anti-Cheat - ou EAC pour les intimes - ont été résolus du côté de l'OS. Bien entendu, Microsoft laisse une partie du boulot aux éditeurs, qui doivent parfois mettre à jour leurs jeux afin de pouvoir rendre compatible le célèbre outil de lutte contre la triche. Nous avons aussi les moniteurs HDR qui fonctionnent à nouveau correctement, et les problèmes liés au redimensionnement des fenêtres dans les applications UWP sont aussi résolus.

Il ne restera donc plus que les soucis liés aux mises à jour et aux onglets web épinglés, qui sont là de longue date maintenant. Nous espérons qu'ils seront bientôt pris en charge, tout comme certains soucis sur les dernières fonctionnalités qui sont apparues, comme par exemple le nouveau module de gestion des disques. Mais nous pouvons noter que l'ensemble progresse, lentement parfois, mais de plus en plus sûrement tout de même.