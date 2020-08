Avec l’avènement de Proton, Valve a enfin permis aux joueurs le désirant de jouer aux titres Windows sous l’OS libre GNU/Linux. Encore perfectible, la surcouche de compatibilité reposant sur Wine apporte toutefois un confort bienvenu et un nombre ahurissant de titres supportés (plus de 11 300 selon ProtonDB).

Pour faire face à un nombre toujours en hausse de jeux vidéo, il est normal que le composant principal de cette infrastructure se mette à jour, à savoir DXVK. C’est à ce bout de code qu’incombe la tâche de la traduction de l’API de Microsoft, DirectX, en code Vulkan directement exécutable par les cartes graphiques sous Linux.

Une nouvelle version est justement sortie avant hier, numérotée 1.7.1, qui apporte des correctifs bienvenus dans un panel élargi de titres, qui représente tout à fait l’étendue des utilisateurs de jeux sous Tux. D’un côté, nous trouvons des jeux peu gourmands comme TrackMania (correction du rendu de l’eau), mais aussi sur des Triple A comme Metro Exodus, ou encore Serious Sam 2 (datant de 2005 !) et Resident Evil 7. Pour en profiter, rien de plus simple : Steam mettra tout à jour pour vous ! Magique, non ?