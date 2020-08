Hier, nous avions relayé le comparatif en applicatif deux deux portables identiques, venant du même constructeur, au CPU près. D'un côté, nous avions un octocore Zen 2 alias le 4800H, et de l'autre un hexacore Skylake alias le 10750H. Dans la mesure où tout ne se différenciait que par le processeur, il semblait évident que le portable qui avait le CPU le plus violent remporterait la palme de l'applicatif. Avec les puces deskop, on a bien vu que Zen 2 avait une avance confortable dans cette discipline, aucune raison qu'elle s'évapore en mobile, surtout avec un CPU plus puissant par rapport à l'Intel. Nous avions alors indiqué que la partie gaming serait plus instructive.



En effet, Zen 2 n'a pas dépassé Skylake+++ en gaming, aussi il y devrait y avoir bien plus d'incertitude sur cet aspect de l'activité de ces deux machines. Cependant, il faut rappeler, que le bousin équipé en Ryzen possède une RTX 2060 ayant un TDP de 110W, contre 10W pour la machine Intel, la consommation plus élevée du 10750H ayant probablement imposé cette restriction, ceci afin de conserver une enveloppe thermique compatible avec un usage convenable du PC.

Eh bien, nos confrères de Techspot ont choisi un protocole intéressant pour tester. Ils ont d'abord mis face à face à TDP équivalent les RTX 2060, à savoir 90W, puis testé la bride relâchée à 110 et 100W selon les specs voulues par le constructeur. Le résultat final est quand même serré, la machine en Intel battant parfois celle en AMD, parfois c'est l'inverse surtout avec les moteurs 3D friands en coeurs comme Civilization, parfois c'est égalité. Les écarts, quand ils existent, ne sont pas énormes, mais suffisants pour être signalés. Pour le coup, il y avait un réel suspense en gaming, et il confirme qu'Intel gagne encore un peu en jeu, eu égard aux specs des CPU mobiles utilisés, ce qui pourrait ne plus être le cas du tout avec Zen 3 et les futurs APU Cezanne.