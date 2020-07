Il y a maintenant quelques semaines, Epic Games montrait une démonstration vidéo de son futur moteur 3D Unreal Engine 5 qui montrait une séquence de type jeu vidéo très impressionnante sur la qualité visuelle et la fluidité du rendu. Mais de nombreuses questions sont restées en suspend par la suite, surtout concernant les besoins hardware pour obtenir un tel rendu, que ce soit au niveau de la puissance de calcul brute au niveau du GPU et du CPU, mais aussi sur les besoins en RAM, VRAM, disques, pilotes et logiciels… Bref, une belle démonstration qui nous fait baver, mais qui donne quelques sueurs froides sur l'avenir de nos machines de guerre.

Et l'un des doutes est en partie confirmé par Ryan Shah, l'un des Lead Developper de chez Epic, qui même s'il vante les performances du futur UE5, laisse entendre un point sombre derrière :

It takes a lot of the headache out of asset creation, but at the same time, it starts to raise more concerns. And one of the examples is Call of Duty Warzone at the minute, as people are harassing Activision over the size of Call of Duty Warzone. And I think when we've got technologies now in the Unreal Engine 5 that allow us to use the original source meshes, with the original source textures and everything like that, the game file sizes are going to have to skyrocket which presents a unique set of challenges.

En d'autres termes, il semblerait qu'Epic préfère se focaliser sur la qualité des graphismes au détriment de l'espace disponible sur nos disques durs et SSD. Un choix qui en effet n'est pas du goût de tout le monde, puisque cela amène a des complications pour ceux qui ne disposent pas de connexions très haut débit ou de périphériques de stockage massif. Un autre point qui n'est pas ouvertement dit, mais dans ce genre de situation l'impact entre les différentes technologies de disques peut se faire largement ressentir, puisque la vitesse de lecture importera probablement plus que les capacités de décompression, ce qui peut forcer un passage à du NVMe pour ne pas mourir de vieillesse d'ennui durant les chargements.

L'autre point qui peut être relevé, c'est la quantité de données qu'il faudra télécharger pour installer ou mettre à jour un jeu, alors que les autorités s'inquiètent de plus en plus de l'impact de leur transit. Car tout le monde n'a pas la fibre optique, et les connexions limitées - sur nos forfaits mobiles ici, ou dans certains pays voisins - pourraient ne pas convenir à ce modèle de conception. De même, il faudra alors que les launchers soient eux aussi mieux optimisés pour tenir des téléchargements de plusieurs centaines de gigots, ce qui est déjà une difficulté quand nous voyons les soucis avec Red Dead Redemption 2 ou CoD Warzone. En espérant qu'un travail de fond sera fait à ce sujet, puisque pour les prochaines générations de console, l'espace standard disponible reste inférieur à 1 To. (source : WCCFtech)

Cette profanation marche aussi pour les gens sans SSD et ceux qui ont des vieilles configurations.