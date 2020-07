On l’a revu l’autre jour avec l’apparition du Core i9-10850K dans une classe i9 déjà très (trop) remplie, Intel n’a pas perdu l’habitude de multiplier les références sans vraiment avoir de bonnes raisons, du moins en apparence, autre que celle d'une segmentation à outrance pour compliquer la vie du consommateur. Peut-être une manière d’attirer la couverture vers soi dans les magasins et auprès des fabricants/assembleurs, alors qu’AMD a tout de même déjà beaucoup volé la vedette sur le terrain et s’y taille doucement une nouvelle image.

Alors qu’avons-nous aujourd’hui ? Trois Celeron G5900 avaient été lancés par Intel lors du grand jour de l’arrivée officielle de la génération Comet Lake, Intel a jugé bon d’y ajouter deux modèles supplémentaires si l’on en croit les référencements repérés par momomo_US. Deux Celeron G5925 et G5905 sur LGA1200, et qui se rapprochent un petit peu des Pentium Gold G6000 de la génération Comet Lake. Voici donc l’entrée de gamme étoffée dans un tableau, et pour la peine, avec trois des concurrents Athlon pour comparaison :

Intel Cœurs physiques/logiques Fréquence Base/Boost (en GHz) iGPu Cache TDP MSRP Pentium Gold G6600 2/4 4,2/Pas d'boost Intel UHD Graphics 610 4 Mo 58 W 86 $ Pentium Gold G6500 2/4 4,1/Pas d'boost 4 Mo 58 W 75 $ Pentium Gold G6400 2/4 4,0/Pas d'boost 4 Mo 58 W 64 $ Celeron G5925 2/2 3,6/Pas d'boost 4 Mo 58 W ~54,50 $ Celeron G5920 2/2 3,5/Pas d'boost 2 Mo 58 W 52 $ Celeron G5905 2/2 3,4/Pas d'boost 4 Mo 58 W ~48,60 $ Celeron G5900 2/2 3,4/Pas d'boost 2 Mo 58 W 42 $ Celeron G5900T 2/2 3,2/Pas d'boost 2 Mo 25 W 42 $ AMD Ahtlon 240GE 2/4 3,5/Pas d'boost Vega 3 4 Mo 35 W 80 $ Athlon 200GE 2/4 3,2/Pas d'boost 4 Mo 35 W 55 $ Ahtlon 3000G 2/4 3,5/Pas d'boost 4 Mo 35 W 49 $

Évolution fantastique, n’est-ce pas ? Toujours pas de HyperThreading, +100 MHz pour la fréquence sans boost, mais surtout 2 Mo supplémentaires pour le cache L3, soit 4 Mo comme sur les modèles Pentium Gold. À se demander s’il ne serait pas plus cohérent que ces nouveaux venus remplacent les modèles Celeron existants, d’autant plus que les tarifs paraissent très proches, c’est peut-être d’ailleurs l’objectif (mais avec Intel, on en doute un peu) ?

Bref, on s’interroge encore sur l’intérêt exact de la chose, alors qu’AMD n’a rien lancé sur ce segment depuis l’Athlon 3000G de novembre 2019. Pour le consommateur lambda, il n’y en a probablement aucun et il vaudra mieux allonger quelques thunes en plus pour s’offrir un Pentium Gold, mais pour ceux qui les achètent par palette, ça permettrait toujours d’avoir un presque Pentium à tarif réduit. Merci qui ?