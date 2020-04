Windows Insider 19603 : plus de pingouins et amélioration de la gestion du stockage

Les mises à jour des versions Insider sont certes plus rares ces derniers temps, mais Microsoft sort cette fois-ci des builds plus conséquentes et surtout qui apportent un peu plus de nouveautés et de corrections de bugs, plutôt que de fournir des correctifs mineurs. C'est dans cette direction que l'éditeur prévoit de nouvelles améliorations sur l'interface, en commençant par améliorer l'intégration de WSL au sein des machines le possédant. Ainsi, le dossier reste toujours présent dans le système, mais tout comme les répertoires réseau ou Onedrive, il dispose d'un lien différent - une sorte de home visuel - qui permet de le rendre plus ergonomique à l'utilisation.

Autre amélioration visuelle, les anciens paramètres disparaissent encore et subissent un remplacement via la nouvelle interface, et cette fois ce sera au tour du nettoyage des disques. L'interface rappelle celle que l'on retrouve sur les systèmes Android, avec une visualisation rapide et facile de ce qui prend de l'espace. Une version plus détaillée permettra aux utilisateurs de choisir quoi supprimer, de quoi remplacer à terme les outils comme CCleaner.

D'autres applications ont reçu leurs mises à jour, comme celle dédiée aux News. Elle se met correctement à jour tout le long de la journée et son apparence est paramétrable maintenant. Pour ceux qui utilisent des appareils photo Canon, le format de fichier CR3 est enfin compatible avec l'application Raw Image Extension, permettant de les considérer comme des fichiers images au sein de l'explorateur de fichiers. Enfin, les correctifs sont nombreux sur cette builds avec enfin la fin du problème avec Battlenet. D'autres bugs plus ou moins importants ont été corrigés, mais vu la taille de la liste nous vous laisserons le plaisir d'aller la consulter en détail sur le blog de l'éditeur. (source : Windows blog)