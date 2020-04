no ragotz

... et le 10 nm sauce bural d'Intel en 2021

Alors que les informations fuitent depuis les fabricants de cartes mères pour AMD, voilà que des obscures slides chinoises sortent du web concernant le concurrent bleu : Intel. Provenant d’un tweet désormais supprimé, la présentation aurait pour but de présenter les plans du fondeur de Santa Clara pour 2020, en particulier concernant le 10 nm.

Apparemment, Alder Lake, l’itération architecturale remplaçant Rocket Lake, (lui-même en 14 nm, mais utilisant la disposition interne d’Ice Lake, si vous arrivez à suivre) serait en 10 nm et prévu pour... fin 2020, tout comme les Xeon Ice Lake, Tiger Lake sur PC portable, les premières cartes graphiques Xe et Snow Ridge, un SoC en 10 nm prévu pour la 5G. Tout cela fait beaucoup à la fois, et, étant données les rumeurs précédentes, semble diablement pencher pour le fake.

En effet, Alder Lake utiliserait le processus de gravure 10 nm++ (le premier 10 nm étant celui de test utilisé sur l’i3-8121U et le 10 nm étant celui actuellement à l’œuvre sur la gamme Ice Lake mobile). Le socket utilisé changerait — une fois encore ! – pour passer sur de LGA 1700 et un TDP maximal de 105 W : une pilule qui serait difficilement acceptable pour le consommateur, puisque la prochaine génération Gomet Lake devrait utiliser du LGA 1200, ce qui signifie qu’aucune rétrocompatibilité ne serait au programme. Plutôt étrange, voire malvenu pour une firme en perte de vitesse... Cependant, ces rumeurs pourraient être le reflet d’un Intel hésitant sur sa stratégie de fin d’année face au choix ardu entre un 14 nm désormais vétuste et un 10 nm peu assuré.

Toujours selon la même source, ce 10 nm serait justement rapidement laissé de côté en faveur du 7 nm dès 2022 avec Meteor Lake-S ; ce qui correspond également aux prévisions officielles concernant les GPU haut de gamme censés reposer sur cette gravure. Néanmoins, cette profusion de noms de codes sans réel autre contenu n’est pas vraiment pour nous plaire, ce pour quoi nous vous conseillons vivement les pincettes de rigueur pour la digestion de ces fuites ! (Source : WCCFTech)