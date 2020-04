no ragotz

Le 19 mars, AMD avait publié de nouveaux pilotes à destination de ses chipsets carte mère. Estampillés 2.03.12.0657, ceux-ci avaient la mauvaise habitude de ne pas s'installer correctement, voire pas du tout. Le symptôme le plus visible était la barre de progression qui restait bloquée à 0% ad vitam aeternam, obligeant un reset du PC ou un arrêt du processus d'installation à l'arrache. Depuis ce jour, silence radio, les pilotes étaient donc téléchargeables, mais pas installables (encore qu'une fois le PC redémarré, les pilotes avaient bien été installés, mais tout laissait à croire que non selon l'installeur).

AMD vient enfin de corriger ce bug, quasiment 3 semaines plus tard -le coronavirus ne peut pas toujours tout expliquer- avec enfin une installation complète fonctionnelle. Pour le coup, la barre de progression abandonne les pourcentages pour passer à une barre verte qui fait du casse-briques jusqu'à ce que la validation soit actée. Les drivers gardent les mêmes numéros de version que les 2.03, mais cette mouture corrigée porte désormais le nom de 2.04.04.111. Ça peut donc s'installer partout et sur tout type de chipset, il ne devrait plus y avoir de problèmes !

Cette fois ça marche !