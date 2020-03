Si, dans nos colonnes, vous avez pu ardemment suivre le développement de Proton, un outil de compatibilité des jeux Windows sous Linux, développé par Valve et intégré au client Steam. Cependant, vous vous êtes probablement posé la question du lancement possible de titres non-steam, qui sont bien, eux aussi, des programmes Windows !

Hé bien, la réponse va vous enchanter : oui, il est possible de lancer Origin ou Uplay sous Linux, mais la manœuvre manuelle peut être longue et fastidieuse... À moins d’utiliser Lutris, un projet open source, entièrement supporté par sa communauté, qui propose une interface graphique claire permettant de faciliter l’installation de jeux quelle que soit leur plateforme, et ceux via des scripts rédigés par les utilisateurs.

Tout cela est bien beau, mais quelle est la nouveauté, déjà ? Tout simplement la mise à jour de l’outil, qui passe en 0.5.5. Au menu, l’intégration préliminaire des Humble Bundle, DXVK passe désormais en mode activé par défaut, VKD3D fait sa timide entrée, et nous noterons également l’ajout du support de Yuzu, un émulateur de Nintendo Switch. Pour le reste, les corrections de bugs sont multiples, et le téléchargement est déjà possible via le dépôt officiel. À vos modems ! (Source : Phoronix)