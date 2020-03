Décidément, Microsoft est intriguant en cette période plutôt calme du hardware. En effet, non content d’avoir fait fuiter un potentiel appareil sous Tiger Lake, c’est cette fois-ci au tour d’une version Ice Lake de se dévoiler.

Bien que des modèles utilisant cette génération de processeurs existent déjà, aucun n’était jusqu’alors équipé de l’i5-1045G1. Un modèle basé sur l’i5-1045G5 est bien proposé, mais la première puce possède un Iris Plus (48 unités de calcul), alors que la seconde se contente d’une Intel UHD (32 unités de calcul)... Merci, Intel pour cette nomenclature ! Pour le reste les deux CPU sont des quadcore hyperthreadé à 6 Mo de cache, rien de bien nouveau.

Or, c’est justement ce processeur qui est détecté sur un test UserBenchmark, sous un nom de code attribué à un produit de la gamme phare de Microsoft : une Surface. Cependant, il ne s’agirait ni d’une Surface Pro 7, ni d’un Surface Laptop 3. De quoi voir des nouvelles versions du Surface Book ou du Surface Studio en approche imminente ? De par le GPU anémique, l’appareil devrait être placé sur l’entrée de gamme, mais le reste de la configuration détectée laisse entrevoir 512 Go de SSD et 16 Go de RAM sur deux canaux... Pas vraiment ce que l’on imaginerait dans un produit au tarif doux ! Erreur de détection ou nouvelle machine inconnue, nous devrions dans les deux cas en réentendre parler dans peu de temps, les rumeurs indiquant que de nouveaux produits devraient être dévoilés ce trimestre. Attendons et voyons ! (Source : NotebookCheck)