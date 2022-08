Il n'est pas rare de trouver des défauts de fabrication sur certains produits informatiques, mais il est plus rare qu'un fabricant communique dessus et y apporte une solution rapidement. Le dernier en date était Fractal et le hub de ventilation des Torrent. Cette fois c'est Arctic qui a découvert un bug dans la matrice et diffuse sa nouvelle à grand coup de vidéo sur la chaîne de Gamers Nexus.

Clique sur les zimaches pour voir nos tests !

Pour faire simple, le joint d'étanchéité du bloc de refroidissement de ses AIO Liquid Freezer II fabriqués entre mai 2021 et mars 2022 peut poser problème. En effet, un souci lors de la fabrication de ce joint vous fera subir au mieux une perte de performances, au pire une inondation ! Mais pas de panique, le processus de détérioration reste assez long. La marque souligne toutefois que cela pourrait se produire pendant la période de garantie (6 ans pour rappel). C'est pourquoi tout AIO non vendu, fabriqué dans cette période de mai 2021 à mars 2022 est rappelé.

Si vous en êtes en possession de l'un d'eux, Arctic vous fournira, à l'oeil heureusement, un "kit de service". Pas la peine d'être d'être MacGuyver, le remplacement du joint n'est pas sorcier et Arctic vous détaille la procédure dans une courte vidéo.