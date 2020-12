On a arrêté de compter le nombre de marques qui se sont plus ou moins récemment diversifiées dans le watercooling, un marché pourtant déjà bien saturé et inondé de références, souvent des clones techniques, mais il faut croire que la demande y est encore suffisamment forte et les perspectives assez intéressantes pour pousser les retardataires - dont ce n'est pas vraiment le cœur de métier - à s'y engager maintenant. Pas plus tard qu’hier, c'est G.Skill qui a lâché la barrette de DRAM le temps de pénétrer le marché du watercooling AIO, avec ses modèles ENKI que Benoît vous présenté avec soin ici.

Aujourd'hui c'est à Phanteks de se lancer sur le segment du refroidissement à eau all in one, en sachant que le constructeur de boîtiers commercialise depuis un moment déjà des pièces pour faire son propre circuit de watercooling. En principe, il n'est donc pas totalement inexpérimenté en la matière. Phanteks propose maintenant aussi pas mois de 4 références pour ceux à la recherche de watercooling plug and play, dans la série Glacier One, avec les références 240MP, 240MPH, 280MP et 360MP. Pour la faire simple, les voici côte à côte dans un tableau et avec quelques images :

Phanteks Glacier One 240 MP 240 MPH 360 MP 280 MP Radiateur 273 x 120 x 27 mm 394 x 120 x 27 mm 313 x 140 x 27 mm Tube 400 mm Ventilateurs 120 MP PWM 4 pins 500 - 2000 tr/min 13,8 à 60,51 CFM max. 3,41 mm-H²O 18 à 34,2 dBA 140 MP PWM 4 pins 500 - 2200 tr/min 24,3 à 93,05 CFM max. 3,59 mm-H²O 18 à 39,1 dBA Waterblock/Pompe Asetek Gen 7 avec moteur PWM plaque en cuivre pur raccords rotatifs 90° Couvercle de décoration à fixation magnétique avec éclairage D-RGB câblage unique en daisy-chaining 130 mm + extension de 500 mm Socket Intel LGA115x, 1200, 1366, 2011(-3) AMD AM4, sTRX4 et TR4 Accessoires 2 splitters 4 pins PWM de 80 cm 1 extension 4 pins PWM de 500 mm (pompe) adaptateur 3 pins D-RGB pour la carte mère 3 clips pour le tubage Pâte thermique PH-NDC 2 x HALOS D-Frame RGB pour les ventilos 2 splitters 4 pins PWM de 80 cm 1 extension 4 pins PWM de 500 mm (pompe) adaptateur 3 pins D-RGB pour la carte mère 3 clips pour le tubage Pâte thermique PH-NDC Garantie 6 ans Prix 124,90 € 139,90 € 169,90 € 149,90 € Dispo Décembre 2020 Page produit Glacier One

Eh oui, il s'agit bien d'une énième série d'AIO à base de hardware Asetek, comme on en trouve déjà énormément sur le marché. Les constructeurs jouent ainsi sur la ventilation et la présentation pour tenter de se démarquer. Les MP fournis par Phanteks s'annoncent assez véloces et n'auront certainement aucun mal non plus à se faire entendre. On peut dire que le design de l'ensemble a également été plutôt bien soigné, l'habillage magnétique du bloc principal est un petit plus que l'on trouve déjà ailleurs, mais Phanteks a aussi réduit le câblage au minimum - certains constructeurs (on ne vise personne, hein Cooler Master) feraient mieux de s'en inspirer.

Enfin, les prix annoncés ne placent pas la série Glacier One parmi les AIO les plus abordables, on est par exemple assez loin des prix pratiqués par Arctic pour ses Liquid Freezer, avec une telle tarification Phanteks se positionne plutôt en duel avec Corsair. Par contre, alors que ce dernier propose généralement une garantie de 5 ans pour ses meilleures références, Phanteks a poussé jusqu'à 6 ans, ce qui est encore assez rare pour un tel produit, et on ne s'en plaindra pas si ça pouvait devenir la prochaine norme !