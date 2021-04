Bien que la version 21H1 de Windows 10 s'apprête à sortir, le développement du système d'exploitation continue sur le canal Insider, puisqu'il faut préparer la grosse mise à jour majeure pour l'automne prochain. Cette semaine, le changement parait peu conséquent, puisque nous avons le droit à des optimisations pour la gestion du Bluetooth, toutefois il devrait impacter de nombreux utilisateurs. En effet, à partir de maintenant, le mode appel et le mode Hi-fi sont fusionnés, avec une gestion automatique et intelligente de quoi choisir selon votre utilisation.

Ainsi, vous pourrez regarder un film ou écouter de la musique, et basculer en mode appel dès qu'une application de VoIP entre en communication. Une fonctionnalité déjà présente sur les smartphones, et qui est la bienvenue, les casques Bluetooth devenant de plus en plus fréquents. Toujours pour les fans de musiques, le format AAC - un format audio avec compression à perte - est utilisable par Windows, laissant plus de choix sur les appareils compatibles et qui sera utile pour les utilisateurs de iTunes.

Du côté des correctifs, la liste reste toujours longue sur ce qui a été corrigé, et plusieurs éléments affectant l'Explorateur Windows ont été revus. Point intéressant par contre, la liste des problèmes restants diminue, et certains gros soucis ont enfin été éliminés. Cependant, prenez garde, car lorsque Microsoft a fini sa liste de bogues, l'éditeur va sortir de nouvelles fonctionnalités, et donc de nouveaux problèmes à corriger. C'est une roue infernale en quelque sorte.