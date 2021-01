Cela fait des années que les constructeurs de processeurs jouent avec la notion de TDP, soi-disant l'enveloppe thermique de la puce. Chez Intel, comme AMD, on a vu que les tests de consommation dépassaient allègrement les valeurs, mais comme chacun y donne une signification différente, les comparaisons directes sont presque impossibles. Mais au sein d'une même marque, chaque CPU est soumis au même régime, le TDP étant géré de manière identique. Anandtech a testé les Core i7-10700 et 10700K, ayant un TDP de 65 et 125W. Le but est de voir comment se comportent les deux bousins avec leur gestion des différents états, qu'ils soient de repos ou en charge.

Depuis des années, le turbo permet, pendant un court laps de temps, d'outrepasser les valeurs commerciales pour avoir un peu de patate pour des tâches courtes. On rentre dans les notions de PL1, PL2 et TAU, qui sont les états turbo, turbo maximum dépassé, et temps pendant lequel ce super turbo est appliqué. Anandtech a observé que les fréquences étaient proches, et que les comportements étaient quasiment les mêmes, la faute incombant aux fabricants de cartes mères qui aiment pousser les CPU selon les limites admises par Intel. Si, sur le papier, il devrait y avoir des différences de performances liées à des différences de fréquences, la réalité est quelque peu différente, ce sont les fabricants de mobales qui en sont responsables devant la politique Intel qui veut toujours plus de perfs.

On sait que ces comportements existent, nous avions déjà souligné ce point par le passé dans nos articles, au final il est presque indécent de payer un 10700K quand le 10700 l'égale sur presque tous les points, y compris la consommation.