Avec l'évolution des besoins en énergie de nos configurations et la recherche d'obtenir le meilleur rendement, il est devenu plus rare de voir de nouvelles alimentations sortir avec la certification 80+ Bronze, sauf quand le RGB s'installe dans les distributeurs de courant. Néanmoins, obtenir des alimentations fiables à petit budget reste une priorité pour une partie conséquente des joueurs, qui ne se paie pas le luxe de jouer sur des machines coutant plusieurs milliers d'euros. C'est donc ce que propose Enermax pour le mois d'octobre, avec la sortie de deux nouvelles séries de PSU bronzées : les Cyberbron (non modulaires) et les Marblebron (modulaires).

Commençons par la famille Cyberbron, qui se veut accessible et sans surplus. Le design se repose sur une construction en single-rail pour le +12V, ce qui permettra de garder une bonne stabilité qu'importe la charge. Attention sur le discours lié aux condensateurs japonais, car si ce sont ceux qui sont présents sur les clichés, ils ne sont pas pour autant exceptionnels, avec une durée de vie estimée de 2000 heures à 85 °C, là où certains fabricants utilisent des versions 105 °C, vivant plus longtemps à température ambiante. En dehors de tout cela, ces alimentations sont plutôt basiques, mais permettent un tarif annoncé attractif : 56,99 € TTC (500 W), 66,99 € TTC (600 W), 76,99 € TTC (700 W). Par contre, il faudra se contenter d'une garantie de 3 ans uniquement. LA sortie est prévue pour début octobre 2020.

Les Marblebron sont quant à elles des modèles modulaires, faites pour apporter un peu plus de qualité dans le design des alimentations. Nous retrouvons ainsi une conversion DC-DC, ce qui améliore le rendement et la stabilité de toutes les lignes de tension, et un ventilateur qui semble être de gamme supérieure. Par contre, si nous retrouvons bien une disponibilité pour début octobre et toujours une déclinaison en 500/600/700 W, le prix n'a pas encore été indiqué pour cette famille, qui sera à un tarif probablement plus élevé que les Cybertron.