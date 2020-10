Artic est bien connu pour proposer des solutions de refroidissement abordables et performantes. La marque a lancé pas mal de produits depuis fin 2019, on retrouve les AIO Liquid Freezer 2 - testé sur CDH -, ou même plus récemment, le Freezer 7X, un petit modèle positionné à 17 euros, censé proposer des performances de refroidissement acceptables pour un tarif contenu. Si nous avions pu apercevoir le Freezer 50 TR en 2019, qui donc se destinait à la plateforme TR4 avec les Threadripper, aucune variante n'avait été proposée pour les sockets mainstream. Le problème est maintenant résolu, puisque Artic nous présente son Freezer 50, reprenant les idées de la version de 2019, tout en étant compatible avec la plupart des sockets du marché.

Ce modèle contrairement aux apparences, est un dual-tower, équipé de six caloducs de 6 mm qui viendront faire contact avec le CPU en direct-die. En plus de tout cela, ce sont 104 ailettes en aluminium épaulées deux moulins en 120 et 140 mm, qui viendront assurer le refroidissement du processeur. Le radiateur ne passera pas dans tous les boîtiers, il faudra bien vérifier la prise en charge, puisque celui-ci fait 166 mm de haut. On retrouve au final une conception qui peut faire penser au NHD14 de chez Noctua, mais ici, vous aurez le droit à un cache plastique, sur un dissipateur qui se propose aussi de rajouter du style à la configuration. Oui, car il y a du RGB - il fallait s'en douter - qui est positionné sur la tranche et qui pourra être contrôlé avec les diverses applications du marché. De plus, le bougre viendra avec en option un contrôleur RGB, il faudra bien entendu ajouter quelques euros pour mettre la main dessus. À noter que la marque a fait l'effort d'ajouter un tube de pasta thermique prêt à l'emploi, de la MX-4, ce qui est en soi toujours mieux que de la réappliquée.

Ce Freezer C50 est directement disponible à la vente pour un tarif de 59,99 euros. En revanche, pas d'informations sur la garantie qui sera appliquée au produit, mais il faudra s'attendre à au moins deux ans pour le sol Français. Face à la concurrence, eh bien on pourra le comparer aux célèbre Dark Rock 4 de chez be quiet! ou bien au NHD14/15 de chez Noctua, même au R1 Ultimate de chez Cryorig, bien que ce dernier soit de moins en moins trouvable à l'achat. Ce modèle Artic aura au moins l'avantage de proposer un look plus à la mode que ses adversaires, qui jouent plus la carte de la sobriété. Le choix se fera donc selon les gouts de chacun, néanmoins nous ne pouvons que vous conseiller d'attendre la sortie des tests tiers afin d'avoir une idée claire des performances de l'engin.