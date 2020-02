Be quiet! lance un ventirad qui risque de faire mal sur le segment "mainstream". Le Shadow rock 3, dévoilé au CES 2020, arbore un style reconnaissable entre tous, mesure 121mm de longueur x 130mm de largeur x 163mm de hauteur avec ventilateur, pèse 714 grammes. C'est une tour unique avec 5 caloducs en U de 6mm de diamètre qui alimentent en joules les ailettes d'aluminium. Notez que les caloducs sont directement au contact du processeur. Le moulin est un Shadow Wings 2 PWM de 120mm pédale à 1600 TPM maxi.

Le détail est son design asymétrique, qui autorise son installation sur des cartes mères avec des slots de RAM très proches du socket. Le TDP maximal supporté est de 190W, les sockets LGA115x, 1200, 20xx, AM4 et AM3/AM3+sont également de la fête. Quand on se souvient de l'extraordinaire longévité des Noctua NH-U12, avec la même disposition, mais moins volumineux et avec 4 caloducs, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de ventirads à 100 boules comme c'est devenu trop souvent le cas. Et donc le but du germain est d'arriver à imposer un bousin, bien fini, performant, à prix contenu. Et ce sont 49.90€ qui vous seront réclamés, ce qui est tout à fait acceptable, une bonne surprise à condition que les performances suivent. Et pour ça, vous aurez même droit à un test sur CDH, très rapidement. La dispo est prévue pour le 3 mars.