De la souris fraiche chez Logitech ! Enfin, « semi-fraiche » serait peut-être plus juste, comme vous le verrez par la suite. Personne ne niera que la G502 est un véritable pilier de la souris chez Logitech et un modèle de choix des joueurs depuis des années, elle existe tout de même déjà depuis 2014 et a fait l'objet de nombreuses révisions au fil des années. Elle a ainsi toujours sur rester dans l'air du temps, mais sans jamais avoir été réellement retravaillée, jusqu'à maintenant. La révision 2022 de la G502 ne nomme G502 X. Enfin, c'est tout de même un petit peu plus qu'une simple révision. Pour Logitech, la G502 X est une nouvelle génération qui aura pour tâche de perpétuer l'héritage glorieux de la G502 et pour bien faire les choses et plutôt que d'y aller au compte-goutte, le fabricant l'a d'emblée déclinée en trois versions : G502 X, G502 X LIGHTSPEED et G502 X PLUS ! Quoi de neuf docteurs ?

Pour la première fois depuis 2014, Logitech a donc retravaillé (légèrement) le physique de sa G502, désormais plus lisse et un peu moins racé, le nouveau style rappellera celui d'une G602. Plus de place a aussi été donnée aux LED RGB, sauf pour la G502 X LIGHTSPEED qui n'en possède pas. Supputons que le confort de l'ensemble devrait être inchangé. Le constructeur a laissé tomber la possibilité d'ajuster le poids de la souris avec des mini-poids de 3,6 g, une option qui était de toute manière assez gadget. En contrepartie, les nouvelles G502 X sont toutes notablement plus légères (par ici pour redécouvrir les spécifications des G502 Spectrum, HERO et LIGHTSPEED), ce qui saura être apprécié, bien que cela reste toujours assez lourd dans l'immédiat. La nouvelle génération possède aussi 2 boutons programmables en plus.

En parlant de bouton, avec les G502 X, Logitech a définitivement écarté les interrupteurs Omron et a intégré à la place une nouvelle solution maison baptisée LIGHTFORCE ! Hélas, on ne sait pas encore grand-chose à leur sujet, si ce n'est qu'elle exploite une technologie hybride mélangeant optique et mécanique, le site du fabricant est assez vide d'informations techniques intéressantes. Enfin, côté sans-fil (dont la technologie LIGHTSPEED a par ailleurs été améliorée), l'endurance fait un bon remarquable par rapport à la G502 LIGHTSPEED, à condition tout de même de se passer de RGB. D'ailleurs, le RGB est la seule différence entre la G502 X PLUS et la G502 X LIGHTSPEED, et par conséquent cette dernière est plus endurante. Bon OK, ça fait donc deux différences. Pour le reste, voici un joli tableau :

Logitech G502 X G502 X PLUS G502 X LIGHTSPEED Ergo' Uniquement pour droitier Dimensions approximatives 131,4 x 41,1 x 79,2mm Poids 89 g 106 g 99,7 g (noir) 101,5 g (blanc) Capteur Capteur optique HERO 25K Taux de rafraîchissement 1000 Hz DPI 100 - 25600 IPS (pouces par seconde) 400+ Accélération 40G Boutons 13 programmables Interrupteurs Interrupteurs hybrides optiques-mécaniques LIGHTFORCE Durabilité non mentionnée Molette Molette débrayable Profils embarqués 5 profils maximums Sans-fil - Technologie sans-fil LIGHTSPEED Il est désormais possible de connecter deux appareils LIGHTSPEED avec un seul récepteur Temps de réponse amélioré de 68 % par rapport à la 1re gen Autonomie - 120 heures en motion 37 heures avec RGB 140 heures en motion Câble USB-C Chargement via USB-C Autres Éclairage LIGHTSYNC RGB sur 8 zones Patins en PTFE Patins en PTFE Garantie 2 ans Prix 89 € 149 € 169 € Pages produit G502 X

G502 X PLUS

G502 X LIGHTSPEED

En somme, la G502 X semble avoir tout ce qu'il faut pour reprendre dignement le flambeau de la G502, mais on ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'insatisfaction face au fait que Logitech a opté pour réutiliser le même « vieux » capteur HERO 16K 25K. En effet, il n'y a absolument aucune évolution de ce que côté-là et c'est peut-être un peu dommage, surtout lorsque que l'on voit ce que Razer propose avec ses Basilisk V3 (PRO), qui sont pour le coup les concurrentes directes de ces G502 X chez le singapourien. Certes, les G502 X auront a priori l'avantage du prix, qui est déjà un point fort de la G502 depuis longtemps, et dans le cas des modèles sans-fil, l'endurance aussi semble assez largement favorable à Logitech. À voir ce qu'en diront les tests et ensuite s'il y aura lieu ou non de se laisser séduire par cette nouvelle génération.