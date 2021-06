G.Skill aura tenté beaucoup de choses dans sa vie, débutée en 1989, et qui aura vu de la RAM, mais pas que. La firme a aussi pénétré le secteur des SSD avec les excellents Falcon à l'époque des OCZ Core qui freezaient, récemment ce sont les AIO Enki qui ont été le témoin des volontés d'expansion du roi de la DDR. L'entreprise a ses chances, Corsair ayant lui aussi réussi sa métamorphose il y a 12 ans de cela avec les boitiers. Bref, aujourd'hui, c'est un boîtier mini-ITX qui matérialise les idées de G.Skill, nommé Z5i, ressemblant au nom d'une BMW, en reprenant la philosophie de perfection.

Malgré l'annonce, les détails manquent, comme les dimensions du châssis, ou encore le format de l'alimentation qui semble être SFX, à confirmer. Le bousin a une base pentagonale, éclairée par ARGB, il est fermé par deux panneaux en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, avec arrondis sur la face avant, donnant l'illusion d'une proue de bateau. Il y a deux compartiments, l'un où se situe mobale/CPU/RAM et alimentation, l'autre où se trouve le GPU. Au sujet de ce dernier, les cartes triple slot de 33 cm peuvent y prendre place, c'est une façon détournée de dire que la RTX 3090 FE et son embonpoint peuvent squatter. Si elle le peut, alors toutes les cartes gaming du marché le peuvent. À l'arrière, on observe un emplacement réservé au refroidissement, ce sera soit 2 moulins de 140 mm, soit un AIO de 280.

Sur la question épineuse du stockage, ce sont 3 unités maxi qui peuvent crécher, avec 2 x 2.5" et 1 x 3.5", cette dernière solution étant dégradable en 2.5". Enfin, la face avant affiche, sur la partie saillante de la proue, le bouton ON, deux USB 3.0 Type-A et un USB 3.1 Type-C. Ce boitier a donc des atouts, clairement, n'est pas si gros que ça en apparence, surtout haut, mais n'occupe pas une grosse place au sol. Un test CDH serait le bienvenu, n'est-ce pas ?