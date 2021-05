La DDR5 va voir son jour de gloire arriver. Comme il se murmure que les prochaines générations AMD et Intel en raffoleraient, il va bien falloir, à un moment donné, en produire. Le JEDEC a pris son temps pour légiférer sur les standards, mais la chose est actée et les entreprises bossent pour mettre au point la leur. Dernièrement, ce sont les Asgardiens qui ont dévoilé leur plan de bataille, avec des barrettes de 16 à 128 Go, allant de la DDR5 4800 à la 6400. Bien entendu, fonctionnement différent, latences obèses de CL40 à CL 52. Vous pouvez retrouver le billet ici.

Kingston, qui a revendu sa branche gaming HyperX à HP, a affirmé que sa production comporterait des modules ayant des XMP prévus, mais il a bossé avec les constructeurs de cartes maman pour que la tension de 1.1 V soit outrepassée. Cela va lui permettre de sortir des modules JEDEC compliants, mais aussi d'autres overclockés. Et c'est durant Q3 2021 que le précieux sésame arriverait, ce qui fait quand même du 1er juillet au 30 septembre. C'est proche dis donc ! Mais ce n'est probablement pas une coïncidence, puisqu'Alder Lake devrait être là durant le second semestre 2021, et il se murmurait Q3 il y a quelques mois. Nous n'avons pas plus de détail sur le catalogue, et on peut compter sur la firme pour communiquer quand il le faudra, mais dire que les kits seront lancés durant Q3 implique que la production est en marche ou ne devrait pas tarder à l'être.