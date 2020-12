Il y a quelques semaines, Sapphire dévoilait ses RX 6800 et 6800 XT Nitro+ et Pulse. De belles pièces bien dans la lignée de ce que le constructeur avait fait avec ses Vega, des modèles du genre en termes de performances et de refroidissement, mais aussi de nuisances sonores selon les tests qui avaient été faits. Comme AMD a livré son gros Big NAVI, embarqué dans la RX 6900 XT, il était légitime de voir une telle carte déclinée en Nitro+. Si vous vous souvenez, AMD a conservé le bus mémoire et la même GDDR6, tant et si bien qu'entre une RX 6800 XT et une 6900 XT, on a comme différence le nombre de stream processors.

Cette quasi-gémellité a permis à Sapphire d'élaborer aisément cette RX 6900 XT Nitro+ non SE, ce qui signifie qu'elle ne possède pas les moulins RGB. Elle a en revanche les mêmes dimensions avec 31 cm, et 2.7 slots. On notera aussi ce switch sur la tranche qui définit 3 modes de fonctionnement : hard silent, hard performance, silent ou perf via Tri-XX. Pas grand-chose de plus à rajouter sur ce modèle dont on attend une dispo et des tests, les customs RX 6900 XT devraient arriver prochainement, mais à des tarifs que l'on sait déjà fortiches, autour de 1400€ pour cette carte précisément. Un des effets de la pénurie et de la demande, encore, et encore, etc.