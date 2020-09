Écrit par Thierry C. | 25 Septembre 2020 à 18h36 | 336 bims

Bon plan • Vengeance LPX 32 Go, 3600 MHz C18 à 122,57 livré (amz.de)

On n'a jamais assez de mémoire dans son PC n'est-ce pas ? Voilà une offre forte intéressante sur le kit de 32 Go de Corsair Vengeance LPX noir, cadencé à 3600 MHz C18. Vous pouvez aisément resserrer ce timing un peu large si vous voulez plus de performances. Sur Amazon.de, vous trouverez le kit à 114,99 €. Toutes taxes incluses, l'ensemble revient à 122,57 € livré, soit un gain d'une trentaine d'euros par rapport au même kit acheté en France. Notre lien est disponible juste en dessous si vous êtes en manque de mémoire.