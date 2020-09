Les mises à jour de Windows 10 continuent sur le canal Insider - la zone beta test de Microsoft - et la sortie proche de la version 20H2 de l'OS amène à limiter le développement de nouvelles fonctionnalités habituellement, si tout se déroule correctement bien entendu, puisque les équipes de développement s'oriente,t principalement sur la stabilité et l'optimisation des avancées effectuées durant les 6 derniers mois. Mais cette fois, la Raymonde a décidé de sortir une nouveauté quelques semaines avant la sortie de la prochaine version : l'intégration du logiciel Meet en natif sur Windows. Initialement étant l'une des nouveautés apparues sur Skype en début d'année, le service permet de réaliser des réunions à distances via l'explorateur internet.

L'intégration est un peu à contrecourant pour le géant de l'informatique, car cette fois aucun compte ou passage par Skype ne sera exigé. Ainsi, via une icône dans la barre de notification, vous pourrez accéder à l'outil et vous connecter grâce à des liens Web uniques, sans avoir à utiliser d'identifiants quelconques. Un moyen d'obtenir un outil de communication à distance plus simplement dans les zones confinées à travers le monde, ou tout simplement pour couper l'herbe sous le pied à la concurrence, comme Google, ce qui risque de faire râler les autorités compétentes.

La mise à jour en elle-même reste légère par la suite, avec quelques petites nouveautés, comme une notification lorsqu'un logiciel s'enregistre dans le registre pour se lancer au démarrage de Windows, ou la possibilité d'épingler des notifications spécifiques dans l'application "Votre téléphone". Les correctifs sont largement plus nombreux eux, avec notamment des corrections sur le nouvel utilitaire de gestion des disques ou des soucis sur Windows Update, mais la liste des bugs reste encore longue, alors que la 20H2 arrive très bientôt.