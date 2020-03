Le mod Black Mesa est enfin disponible en version 1.0. Ça reste du Half Life 1 bien refait, mais il est possible d'améliorer tout ça. Aussi l'ajout de Raytracing par le mod de Mcflypg, alias Pascal Gilcher, fonctionne, et il change réellement le visuel. Pas très beau, le jeu en devient séduisant, avec les réflexions et autres éclairages, et on voit comment cette technique ajoute une plus-value au titre. Forcément par rapport aux jeux récents, ça en impose plus, mais parce que le différentiel graphique est énorme dès le départ. Entre un jeu de 1998 moddé et un autre de 2019, il y a quand même eu de grosses évolutions des moteurs 3D.

Le PC qui a servi à faire tourner ça est équipé d'un 6700K, de 32 gigots de DDR4, d'une RTX 2080 Super, et cela en WQHD. C'est le Source Engine qui pédale en temps réel, vous allez donc voir une vidéo de type avant/après.