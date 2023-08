Les premiers chiffres inutiles des 14900K & 14700K. Et un peu utiles sur le 14600K.

Le refresh de Raptor Lake, on ne peut pas vraiment dire qu'il galvanise les foules. Du haut de leurs 24C / 32T (en configuration 8P +16E) pour le 14900K et 16C / 28T pour le 14700K (en configuration 8P +12E, ce qui constitue un upgrade du 13700K qui lui est en 16C / 24T pour 8P +8E), le gain de performance n'est pas attendu pour dépasser au meilleurs des cas les 3 %. Le dernier sursaut de vie du LGA1700 ne sera probablement pas un feu d'artifice en dehors des OEM, parce que nécessairement, 14e génération c'est bien mieux que celle d'avant.

En dépit de cela, les leaks de performances commencent à sortir du bois. Ceux du jour nous donnent des indices Crossmark pour chacune des deux puces sus-citées. Et... C'est tout. Pas de fréquences d'horloges par exemple alors que c'est la probable plus grosse nouveauté sur ces RPL-S refresh avec un TDP légèrement plus sage, pas plus que d'autres éléments comparatifs à se caler sous la langue avec un sirop de pastis pour aller avec. Plus embêtant, les résultats sont moins bons que leurs homologues de la génération actuelle, même si on prend une configuration similaire : Z790, DRAM single channel, RTX 4090. Sans autres précisions difficile de tirer des scénarios l'expliquant. Que faire dès lors de ces résultats ? Bah heu... Rien, à part positionner un éventuel gap (ici 14 %) entre 14700K et 14900K. La belle affaire !

Pourquoi en parler dès lors ? Tout simplement pour vous rappeler de prendre ce genre de leaks avec une certaine distance, voire une distance certaine, et pas pour des vérités acquises, au cas où aux détours de vos différentes lectures on omette de vous le préciser. RPL-S refresh devant pointer le bout de son silicium d'ici octobre, on saura bien assez tôt de quel bois se chauffer pour l'hiver prochain. En attendant, les specs du 14600K semblent vouloir se confirmer, toujours de la même source :

En l'état, le lineup gen 14 devrait ressembler à celui-ci :