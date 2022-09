Alors que Raptor Lake et son 13900K visiblement très vaillant face à la concurrence (contrairement aux GPU bleus…), voilà qu’une catégorie de consommateurs se retrouve fort dépourvue : les professionnels. En effet, Sapphire Rapids a beau être connu sous toutes ses coutures, Intel semble peiner pour la fin de la gestation ! Cependant, le fondeur de Santa Clara a. semble-t-il, appris de ses erreurs (coucou le 14 nm bloqué encore et encore sans adaptation de la microarchitecture) ; et aurait dans ses cartons, déjà, un successeur à ces processeurs : Emerald Rapids.

Cependant, la nouvelle n’a rien d’officiel, car elle provient directement de Titi qui a écouté aux portes après l’apéro YuuKi_AnS sur Twitter… mais cela vaut tout de même un petit coup d’œil. Tout d’abord, la finesse de gravure ne changerait pas, avec un Intel 7 - 10 nm renommés, quoi ! —, de quoi offrir 64 cœurs maximum via une conception en chiplets, le tout tenant dans 125 à 350 W. Le PCIe 5.0 est bien entendu de la partie, tout comme les 8 canaux mémoires par CPU, sachant que le multisocket est supporté dans la limite de… 8 procos : voilà de quoi offrir une sacrée densité. Pour le reste, les entrées/sorties sont massives avec 48 lignes PCIe vers le pont nord (en sortie directe du CPU, quoi, ce composant étant désormais intégré), et 32 pour le pont sud (le chipset), soit 80 en tout, compatibles CXL. Rajoutez des extensions dont le nom ne nous est pas familier tels Intel In-memory Analytics Accelerator (visiblement du Compute in Memory) et un mystérieux 5G ISA encore inconnu au bataillon.

Aux vues de ces caractéristiques, Emerald Rapid semble avoir au moins passé la phase de conception architecturale — logique, en supposant une sortie l’an prochain — et devrait ainsi en être aux premiers exemplaires de validation. Verrons-nous, du coup, un Sapphire Rapids très court, limités à quelques références afin de laisser place à Emerald Rapids, comme Broadwell l’a fait sur PC de bureau avec Skylake ? Ce serait en tout cas un scénario avantageux pour la firme, mais rien ne nous permet d’étayer davantage cette thèse, car aucun flash ni aucune autre fuite d’une éventuelle date de commercialisation ne se profile à l’horizon. Patience patience ! (Source : VideoCardz)

En attendant, y a toujours pas de nouvelles de Sapphire Rapids…