Avec l’Intel Accelerated, les bleus ont dévoilé leur plan de guerre officiel concernant le segment des CPU : Alder Lake succèdera à Rocket Lake, en Intel 7, puis Meteor Lake en Intel 4. Pour autant, d’autres nos ont déjà circulé tel Raptor Lake, si bien qu’il est difficile d’avoir une vue d’ensemble exhaustive de la chose. Fort heureusement, les informations sorties du chapeau sont toujours là, ici via un obscure moorelawisnotdead (qui n’a, bien entendu, rien à voir avec le Youtuber Moore Law is Dead, sinon le schmilblick serait trop simple !) qui aurait posté la chose sur Reddit, avant de supprimer son compte... Soit une source plus que douteuse.



La roadmap faisait état de 6 générations de CPU et de ses performances relatives face à AMD, mais également Apple ; un choix étrange étant donné que la pomme n’est pas (encore) sur le segment de la haute performance. Pas de quoi nous rassurer outre mesure ! Bref, voilà ce que le gugus aurait communiqué :

Nom Microarchitecture (gros / petits coeurs) Date Commentaires vs AMD vs apple Alder Lake Golden Cove / Gracemont Q4 2021 / Q1 2022 Rien Bif bof Pas ouf Raptor Lake Raptor Cove / Gracemont Q3 2022 / Q4 2022 10 % de performances en plus

Refresh Configuration 8 + 16 d'Intel équivalente avec la génération précédente des concurrents Meteor Lake Redwood Cove / Cretmont Q2 2023 Première architecture en chiplet

Utilisation de TSMC et d'Intel comme fondeurs

Principalement un node shrink

< 10 % d'amélioration des performances AMD en tête avec Zen 4+ ou Zen 5 No sé Arrow Lake Lion Cove / Skymont Q4 2023 Amélioration du die contenant les coeurs avec apparition d'une configuration 8+32 Peut-être équivalent en performances Reste le plus efficace énergétiquement Lunar Lake Lion Cove / Skymont Q4 2024 Utilisation du 3 nm TSMC

Gros gains en performances Retour des bleus comme leaders ou équivalent à la concurrence (performance ET consommation) Nova Lake Panther Cove (?) / Darkmont ~ 2025 Entièrement nouvelle microarchitecture, rupture similaire à Bulldozer -> Zen

+ 50 % de performances

Raison du retour de Glenn Hilton Bouliche de cristal pas assez grosse

Si la chose semble cohérente (en supposant qu’Apple s’en sorte aussi bien sur le segment des SoC desktop), gardez bien les pincettes de rigueur : entre le peu de recoupement avec les finesses de gravure des bleues et les détails, finalement très génériques, mieux vaut se méfier. Rajoutez le Nova Prospekt Lake, Darkmont et un fantasmagorique + 50 % de performances qui serait réellement énorme sur CPU, et le fake semble bien en dessiner pour certaines des affirmations tout du moins. À voir si d’autres organismes ou leakers habitués trouvent de quoi corroborer ces dires ! (Source : VideoCardz et AnandTech)