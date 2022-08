Il avait déjà oeuvré sur des CPU Intel comme le prochain 13900K (dans une version QS non définitive), on parle d'ExtremePlayer, star hardware du réseau "social" chinois Bilibili. Peu importe comment il se procure son matériel, peut-être par des connaissances aux mains trouées manifestement, toujours est-il qu'il aurait testé le 7700X, futur octocore AM5 qui devrait être annoncé dans moins d'une semaine à présent. Il s'est amusé sur le benchmark Cinebench R20, en simple et multicoeur. Voilà ce qu'il ressort de ses tests sur 5 références, incluant Vermeer et Raptor Lake !

Comme vous le voyez, le score simple thread est assez éloquent, et revient globalement dans les pieds de Raptor, lui-même étant une version plus fréquencée qu'Alder Lake, les coeurs Performance Golden Cove devraient être identiques au Raptor Cove. Par rapport au 5800X, le gain est d'environ 22 %, quelle est la part de l'architecture, des fréquences là-dedans, nous ne le savons pas... Pas encore ! En score multithread, le 7700X ne rivalise pas avec le 13700K, ce qui est normal puisque ce dernier possède bien 16 coeurs et 24 threads contre 8 et 16 au 7700X, en rappelant qu'un coeur "émulé" par SMT est loin d'être équivalent à un coeur physique, autour de 30 % globalement et selon les tests. Par contre par rapport au 5800X qu'il va remplacer, le 7700X montre un gain du même ordre qu'en simple thread, soit 25 %. C'est bien mais ce n'est pas exceptionnel, on reste loin du gain entre Bulldo et Zen, mais mieux que ce qu'Intel a fait durant ses années de domination. Ils arrivent...