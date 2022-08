En début de semaine, PCGH avait fait un test CPU sur le jeu Spider-Man Remastered. On y voyait, avec surprise et étonnement, la génération Intel Core Rocket Lake se faire tatanner par un simple Ryzen 3300X, quadcore basé sur Zen 2. Techspot vient de faire son article, avec beaucoup plus de références, incluant les Ryzen 1000, 2000, 3000, 5000, et Core série 10, 11, et 12. Les benchmarks furent menés sur une RTX 3090 Ti, une carte donc capable de repousser le plus possible la limitation GPU sur les basses définitions, et de mettre en avant des différences en FHD au minimum. Pour autant, 3 définitions ont été retenues, 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160, avec pour chacune d'elle le jeu calé sur les presets Medium et Very High.

Par rapport au test de PCGH, force est de constater que les Intel série 11 sont moins largués que le test initial, un 11400 se retrouvant au niveau d'un 10900K, et d'un 5600X. Le 11900K, pour sa part, se place au même rang que le 5900X et le 11700K, dans les 3 définitions preset Medium. Une fois les détails placés sur très élevé, le 11900K se permet même d'être, dans les 3 définitions, celui qui est le premier CPU derrière le trio de tête constitué des 3 CPU K Alder Lake. C'est donc tout sauf un loupé, et par conséquent on peut dire que ces 11x00 ont lavé leur honneur.

Cherchons à savoir quelles raisons peuvent avoir amené à cette situation opposée ? Premièrement, eu égard aux dates de parution, on est sûr que le test de PCGH a été mené avec la version 1.812.1.0, le patch 1.817.1.0 ayant été lancé après, tandis que celui de Techspot a très probablement été achevé avec la version 1.817.1.0, qui apportait entre autres choses, des optimisations de performances. Quant à ces dernières, les cartes ne sont pas les mêmes, et il y a possiblement un truc avec la RX 6950 XT de PCGH, alors que la RTX 3090 Ti de Techspot a bénéficié des améliorations du patch 1.817.1.0, optimisé pour les cartes vertes d'après le changelog. Au final, on peut penser que le test qui colle le plus à la réalité du jour devrait être celui de Techspot, plus contemporain et à jour. C'est aussi un des inconvénients des tests précoces, ils ne bénéficient souvent pas du support maximal de la part des développeurs, en l'occurrence c'est le cas sur ce jeu, comme nous l'avions observé lors de notre mise à jour.