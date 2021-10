La semaine dernière, on apprenait que les Ryzen sous Windows 11 avaient perdu a minima 15 % des performances. La faute à un double bug de latence du cache L3, et de la gestion des profils CPPC2, cette dernière permettant à l'OS de jouer très rapidement avec les différents états de l'OS entre le repos et la charge lorsque vous demandez de la patate. On savait que Microsoft préparait une rustine, mais qu'AMD également via ses pilotes chipset.

Les deux ont tenu promesse, à un jour près, et c'est finalement arrivé. La mise à jour 22000.282 est arrivée tard dans la nuit (tapez winver dans l'exécuteur Windows pour connaitre votre version), et les 3.10.08.506 ont atterri ce matin. Pour donc restaurer les capacités de vos Ryzen, leur rendre toute leur énergie, il faut donc appliquer les deux mises à jour, celle de la Raymonde et celle d'Amédé. À cette condition seulement le correctif s'appliquera. Et hop !