Alors qu’entre Arm (la « vraie » firme, originelle) et sa filiale chinoises, les choses sont plutôt tendues, cela ne signifie pas pour autant que les nouveautés technologiques n’arrivent pas jusqu’à l’autre côté de la muraille de Chine. En effet, les britanniques vendent toujours des licences et des designs à qui le souhaite, notamment à T-Head, la branche développant des puces chez Alibaba — un nom qui vous est peut-être familier de par la carte de développement RISC-V récemment dévoilée.

Autant cette dernière était peu véloce, autant la puce du jour, la Yitian 710, l’est davantage, avec une cible clairement identifiée : le calcul haute performance. Tout comme les bousins de chez Ampère Computing, la série fait dans le maycore avec 128 cœurs Armv9 sous le capot de la nouvelle venue, soi-disant de conception maison. Tout cela tient dans 628 mm² soit 60 milliards de transistors, un chiffre rappelant fortement le M1 Max de chez Apple. Par ailleurs, le 5 nm TSMC employé (tout comme chez la pomme !), ajouté à l’architecture révolutionnaire, permettrait de battre de 20 % le top du top (Arm) actuel, tout en consommant moitié moins. Des propos suspicieux certes ; mais avec 8 canaux de DDR5, une fréquence maximale de 3,2 GHz et 96 lignes PCIe, la Yitian 710 a tout de même de sérieux arguments pour une utilisation réelle côté professionnels. Voilà qui tombe bien, la firme a également dévoilé une série de serveurs nommée Panjiu, intégrant ce CPU fait-maison.

Notez que ces designs ne sont de loin pas les seuls récemment développés par la firme. En effet, le RISC-V a également eu droit à sa part du gâteau, cette fois-ci en version libre et disponible sur GitHub : dites bonjour aux OpenE902, OpenE906, OpenC906, et OpenC910... dont les caractéristiques ne sont malheureusement pas plus documentées. Au moins, leur code source est en libre accès, c’est déjà ça ! (Source : WikiChip)