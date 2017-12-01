Est-ce que c'était vraiment moins cher avant l'informatique ?

C'est une sacrée question ! A la fin de l'année 2000, les machines coûtaient un bras, et posséder un ordinateur dans son foyer était vécu comme signe de richesse, au même titre que la TV ou le réfrigérateur (ou frigo ou frigidaire qui sont restés suite à l’assimilation de la marque comme objet). Le minitel ayant échoué, les ordinateurs ont poussé. Et en 2000, on venait de franchir la barre du GHz sur les PC, c'était AMD le premier qui l'atteint sur ses Athlon T-Bird, avant qu'Intel ne les dépasse avec ses premiers Pentium 4 équipés de RAMBus. Beaucoup d'entre vous étaient bien trop jeunes pour avoir connu cette période, ou n'avaient pas conscience des choses à ce moment précis de leur vie.

Les anciens, les vieux cons si vous préférez, ont pu se rendre compte de la démocratisation générale de l'informatique avec une baisse de tarif associée, quand bien même la puissance et les nouvelles technologies naissaient (DDR 200 ou 266 venant remplacer la SDRAM PC 100/133, remplaçant la vieille et chère EDO). Alors à quoi bon cette news ? Montrer simplement que ce n'était pas mieux avant, c'était pire. Quand on peut toper du GPU Enthusiast pour 650 boules, sachez qu'en 2000 c'était énorme.

Au cours de rangements, nous avons dégoté un des magazines majeurs de conseils d'achat feu PC Achat. La sphère Internet n'était pas alimentée par l'ADSL, on se trainait du 56k de chez Worldonline ou de l'illimité de chez AOL, les plus chanceux pouvaient doubler la mise avec Numeris de France Telecom. Certes l'ADSL était réservé aux grandes villes, son déploiement n'en était qu'à ses débuts. Et donc le seul moyen de se renseigner de manière plus ou moins exhaustive restait le support papier dans la mesure où les sites spécialisés comme CDH ne courraient pas les rues. Dans ce numéro de janvier 2001, on vous a trouvé des publicités d'assembleurs, et des petits encarts sur du matos. On vous les met donc pour que vous puissiez apprécier pour du matos standard, voire haut de gamme, ce qu'il en coûtaient. Nous fûmes nombreux à baver devant de telles machines...Sous chaque image on vous met le prix directement converti en euros, puis par fun celui avec l'inflation appliquée depuis 2001. Exemples choisis :

• Le moniteur konvoibien

Voici un écran 19", cathodique puisque c'était la seule technologie disponible à ce moment, pour un modèle affichant 1280x1024 pixels en 32-bit, car oui, à l'époque, on pouvait régler les programmes en 16 ou 32-bit pour gagner en fluidité. Cet exemplaire, moyen de gamme, coincé entre 17 et 21", coûtait 2600 francs, ce qui donne 397€, ou 502€ une fois une inflation de 26% appliquée pour le fun.

• La carte graphique kitu

Avant l'arrivée des Geforce 3, le haut de gamme pour joueur se nommait Geforce 2 Ultra 64Mo de DDR. Ca valait dans les gammes actuelles la GTX 1080 Ti. Les marques les plus plébiscitées étaient Leadtek et Hercules, il est triste de constater que ces deux acteurs ont quasiment disparu du rayon composant. La 3D Prophet 2 Ultra (discordance entre l'image et le vrai intitulé de la carte, la Pro étant entre la GTS et la Ultra) se monnayait 4990 francs, soit 760€, ou 963 avec l'inflation. Aïe !

• Le PC Desktop de ouf

Là c'est extrêmement varié, il y a autant de PC assemblés que de gens sur la Terre, aussi chaque assembleur y allait de sa machine de la mort qui tue, mais aussi de son PC haut de gamme, sans oublier les marques qui vendaient du rêve. Le top venait de sortir, et c'était les premiers P4 avec RAMBus, avec la fameuse Geforce du dessus, et tout ça sans écran SVP. Le DELL Dimension 8100 était une brute à tout point de vue. Juste 30 600 francs, soit 4665€. Et avec l'inflation, 5908€. On a quand même des tarifs moindres sur ce genre de gamme en 2017 !

• Les super-portables pas transportables

Et avec les portables, notebooks, on avait du lourd. Au top de la puissance pour l'époque, ils revendiquaient des gabarits proches de la brique et des poids proches du quintal. Regardez ces deux 3 machines, deux en P3 et une en P4, et admirez les prix et les specs.

20613 et 19990 francs pour du P3 et du P4, équipés correctement, dont l'un en 12" et l'autre en 15.7". Si on convertit bêtement, on obtient respectivement 3143 et 3048€, ramenés à 2017 avec l'inflation, pour le fun, 3980 et 3859€. Avouez qu'on a de superbes bécanes portables en 2017 pour bien moins cher ! Autre exemple amusant pour du P3 :

Ce PC signé NEC se vendait 26840 francs, soit 4092€, 5530 ramenés à 2017 (sans preuve scientifique autre que les relevés annuels de l'inflation depuis janvier 2001 jusqu'à novembre 2017).

• Et alors ?

Et alors rien ! C'est purement vintage, mais ça a le mérite de remettre l'église au centre du village par rapport à certains commentaires dans les divers forums, voire commentaires ici concernant les tarifs prohibitifs de l'IT. Certes ça a remonté un peu ces derniers mois, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y avait, faute de VPC nombreux, de promotions comme on en a vu chez AMD il y a quelques jours, et les prix étaient assez figés. Et même actuellement, il n'y a pas besoin de claquer plus de 4000€ pour un portable gaming super équipé haut de gamme, alors qu'on avait du milieu de gamme + en 2001 pour ces prix foldingos. La miniaturisation et l'explosion du marché IT a permis que les prix descendent. En 2001, être un étudiant et pouvoir s'acheter un portable était impossible sauf si les parents avaient des moyens importants, c’est un fait incontestable. Aujourd’hui pour 400€ on a de quoi s'équiper convenablement.

Mais sur tous ces points, on peut le dire, ce n'était pas mieux avant par rapport aux prix de vente. Par contre on avait de gros gains d'une génération à l'autre, tendance qui s’est nettement tassée ces dernières années. Quand on passait d'une Geforce 256 à une Geforce 2 GTS, on en avait pour notre argent, aujourd'hui les gains sont plus faibles entre 2 générations. Manque d'innovation ? Marché nivelé par le bas ? Positions trop dominantes sur le marché ? On se voit en 2035 pour refaire un point !

Superbe remontée de temps Marty !