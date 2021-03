Chez Intel, le futur passe par deux étapes cruciales. En effet, le fondeur lançait ses générations de CPU à un rythme que l'on peut qualifier de chirurgical, et puis tout à coup la machine s'est grippée, de manière totalement incompréhensible pour qui ne bosse pas chez Intel. Comment ce géant a-t-il pu se viander à ce point dans ses choix, au point de n'être pas capable de se renouveler pendant plus de 5 ans, ce dont a su profiter son ennemi rouge qui n'en demandait pas tant. C'est donc Rocket Lake qui va marquer la première étape, avec un changement d'architecture, mettant enfin Skylake aux oubliettes.

La seconde étape, qui devrait intervenir fin d'année, c'est une nouvelle architecture dont on imagine qu'elle empruntera la philosophie de Cypress Cove de Rocket d'une certaine façon, mais aussi du 10 nm, enfin. Ce sera l'heure d'Alder Lake, qui inaugurera des coeurs pleine puissance, avec d'autres, plus allégés, selon les tâches, un peu à la manière d'un big.LITTLE. Selon des slides qui seraient à Intel les coeurs Golden Cove en 10 nm apporteraient jusqu'à 20 % de performance en simple thread, et jusqu'à 2x plus en multithread.

Le côté intéressant, c'est que le PCIe 4.0 et 5.0 seront de la partie, mais surtout, Intel annoncerait une compatibilité d'Alder Lake avec la DDR4, la DDR5, ainsi que la LPDDR4 et LPDDR5 pour des déclinaisons basse tension ? Restera à voir la tournure que prendront les évènements, avec peut-être des cartes mères Gen 4 et d'autres Gen 5, permettant de recycler vos vieilles, mais vaillantes et déjà payées DDR4. La fin d'année risque d'être plus passionnante sur le plan des CPU qu'elle n'est actuellement. (Source VDCZ)