Il s'agit d'une nouvelle qui arrive en bruit de couloir rapidement et qui fait sensation dans le milieu du jeux vidéo. En effet, le service bien connu de chat en ligne Discord serait en cours de revente par son propriétaire actuel, Jason Citron, chercherai à revendre son bébé, dont la valeur estimée a bondi en l'espace de quelques semaine, pour atteindre le chiffre incroyable de 7 milliards de dollars, alors qu'en décembre sa valeur était tout juste de 140 million, soit un bond de 5000 %, ou un facteur de 50 selon vos préférences.

Il faut dire que la situation sanitaire joue beaucoup sur la popularité du service et de son intérêt lorsque les mesures sanitaires strictes sont omniprésentes sur le globe. Toutefois, à force de grossir, son propriétaire et cofondateur Jason Citron semble dépassé par les choses et voudrait faire en sorte que Discord rejoigne un géant du domaine plutôt que de faire cavalier seul. Fatigue, peur de se faire avaler plus tard ou appât du gain, difficile de connaitre les raisons qui poussent le dirigeant à se débarrasser de son bébé, qu'il voudrait revendre à pas moins de 10 milliards de dollars.

Vous vous doutez bien que la rumeur ne s'arrête pas là, et qu'il y a donc déjà des prétendant pour la future adoption. Or, il faut avoir les liquidités pour se permettre une tel rachat, et quelques noms sont déjà sortis du lot sur ceux qui semblent plus ou moins intéressés. Nous retrouvons donc dans les bruits de couloir des noms comme Microsoft, Amazon ou encore Epic Games, bref pas des petites sociétés. À voir si tout cela se confirme et qui sera le prochain propriétaire de Discord, en espérant que cela ne va pas créer d'exode massive des utilsateurs. (source : Venture Beat)