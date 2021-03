Intel a libéré ses processeurs Rocket Lake, ou plutôt leurs caractéristiques. Si les CPU seront dispos au 30 mars à des prix pas franchement amicaux, c'est oublier que c'est oublier qu'on a une nouvelle architecture, et que nous sommes débarrassés de Skylake. Toutefois, il sera compliqué pour Intel de justifier le prix de 620€ pour un octocore en 2021, même si les performances sont à l'avenant, ça reste du 8 coeurs, et surtout Zen 3 est là, en tant que concurrent féroce. Bref, c'est un problème récurrent chez les bleus, on attendra les tests pour se faire une idée précise. Si jamais vous aviez oublié le contenu du nouveau catalogue, voici de quoi vous rafraichir la boite à souvenirs !

Le 11900K a été testé sur le test 2017.1 de CPU-Z x64. Il était accompagné de 2x16 Go de DDR4 3600 C16, d'une mobale Z590 Extreme signée ASRock, et d'une RTX 3080. Voilà les scores qui ont été relevés, avec des comparaisons prises directement sur le validateur de CPU-Z.

Diantre, qui ? UN coeur tout mou Des coeurs accrochés 11900K 680 7017 5800X 603 6387 10900K 584 7386 9900KS 582 5997 10700K 558 5661 9700K 557 4191 3800X 519 5577

Au final, on voit que le 11900K fait mal à son meilleur ennemi, le 5800X, mais sur la description, on constate que tous les coeurs fonctionnent à quasiment 5100 MHz, et ces fréquences sont assez supérieures à celles de Zen 3 en charge de 500 MHz en moyenne, ce qui, associé à une IPC plus efficace liée à l'architecture, entraine du gap pas anodin avec le 5800X. La vérité cependant se trouve toujours au bout du couloir, dans une mise en situation multiple qui peut lever des lièvres, dont la consommation et la chaleur. 5100 MHz en 14 nm, ça devrait quand même pomper gaillard.