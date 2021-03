Microsoft continue d'ajouter des rustines pour sa prochaine version de Windows 10, préférant cette fois-ci de tabler sur la correction de tous les problèmes - ou presque - présents sur son OS fétiche pour la version 21H1. Suivant la lignée de ses prédécesseurs, la build 21327 se concentre donc sur peu d'ajouts de fonctionnalités, mais se focalise plutôt sur l'optimisation et surtout la correction beaucoup de corrections de bogues.

L'application News and Interests continue d'être ajustée, avec une amélioration de la lisibilité des articles affichés. Dans l'optimisation visuelle toujours, les icônes utilisées dans les applications sont légèrement modifiées afin de devenir plus agréables à l'œil et d'être plus uniformes. Pour terminer sur les optimisations, PowerShell est par défaut en x64 plutôt qu'en x86 si vous l'utilisez sur un PC avec Windows 10 ARM.

Entamons le vif du sujet maintenant : les correctifs de bogues. La liste est longue encore, et nous pouvons voir que des problèmes sévères ont été corrigés, comme des BSOD ou des soucis sur le menu démarrer. De nombreux soucis d'affichage ont été corrigés, comme des problèmes de rafraichissement ou avec le HDR lorsque vous aviez plusieurs écrans. Toutefois, la liste des problèmes encore présents augmente elle aussi, et en plus de certains classiques depuis quelques mois - comme avec Windows Update - nous retrouvons des petits nouveaux, dont des soucis avec certains composants. Espérons qu'ils ne resteront pas dans cette liste pour très longtemps.