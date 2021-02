Alors que la pénurie bat son plein, que les cartes graphiques sont en rupture un peu partout et que le Neeed n’en peut plus de crouler sous les gamers avides de puces, la situation ne semble définitivement pas près de s’arrêter. En effet, les lignes de productions battent leur plein, le minage a repris de plus belle, et les agrandissements et les nouvelles usines sont loin d’être terminés dans l’immédiat... Et la pandémie a eu son effet sur le besoin en appareils l’électronique, qu’il s’agisse de puces haute performance pour les ordinateurs portables comme les composants moins connus (mais plus répandus) sur les caméras, téléphones, lecteurs biométriques et autres déploiement de la 5G. Citons également une demande en MOSFET en augmentation ; autant de segments trop souvent délaissé spar la presse en dépit de productions comulées dépassant de loin les CPU et autres GPU bien plus coûteux.

Oui oui oui oui oui, je ne vois pas grand-chose dans cette bouboule de silicium...

D’après les dernières rumeurs, glanées par des sources bien informées, les carnets de commandes de TSMC et Samsung seraient tellement pleins que les prix des wafers de 8 pouces devraient prendre au moins 20 %, si ce n’est 40 % pour les demandes urgentes, alors que le dernier trimestre 2020 avait déjà vu une augmentation de 10 à 15 %, et ceux, même chez les concurrents moins réputés — GloFlo, c’est le moment de se remplir les poches !

Encore un dur semestre, si ce n’est une dure année pour les joueurs, donc. À voir les constructeurs décident d’augmenter massivement les prix afin de passer en priorité sur les gravures et, par conséquent, offrir une disponibilité décente (et une inflation indécente !) ou, a contrario, laisser perdurer la situation actuelle quitte à laisser insatisfaite une partie de la population. (Source : SemiMedia)